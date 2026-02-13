Grêmio Catanduvense tem retorno confirmado na Segunda Divisão

Com 24 equipes na disputa, o Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão de 2026 teve seus detalhes definidos após reunião do Conselho Técnico na tarde de quarta-feira, 11, no Edifício Pelé, sede da Federação Paulista de Futebol. Entre os times confirmados está o Grêmio Catanduvense de Futebol, que estava afastado das competições oficiais há 5 anos.

O campeonato será em 18 datas com início em 19 de abril e final prevista para 16 de agosto, com as 150 partidas transmitidas. Os 24 times estão divididos em quatro grupos regionalizados com 6 equipes cada que se enfrentam dentro das chaves em jogos de ida e volta, num total de 10 rodadas na primeira fase. Avançam às oitavas de final os quatro melhores de cada grupo.

A partir desta fase, a disputa será em mata-mata, com os cruzamentos das 16 equipes classificadas de acordo com a classificação geral, inclusive nas fases seguintes. Em caso de empate no placar agregado nos confrontos eliminatórios, a definição será nos pênaltis.

A Lista A será composta por até 26 jogadores, enquanto a Lista B tem número ilimitado de inscrições. Porém, apenas 7 dessa segunda lista poderão estar em campo ao mesmo tempo. Está mantida a utilização de três atletas acima dos 23 anos e haverá parada obrigatória de dois minutos para hidratação na metade de cada tempo de jogo.

Arbitragem, exame antidopagem a partir da fase semifinal ou a qualquer momento a critério da comissão antidopagem, confecção dos ingressos e operação de jogo (um diretor e três colaboradores em cada partida) serão custeados pela FPF.

GRUPOS

O Grêmio Catanduvense está no Grupo 2, ao lado de AE Santacruzense, Independente FC, Mogi Mirim EC, São Carlos FC e SE Matonense. Outros times da região estão no Grupo 1, casos do América FC, CA Assisense, José Bonifácio EC, Riopretano FC, Santa Fé FC e Tupã FC.

No Grupo 3 estão AA Flamengo, AD Guarulhos, Grêmio Osasco Audax, Paulínia FU, Sporting Club Paulinense e Votoraty FC. Já no Grupo 4 estão AD Manthiqueira, Barcelona Esportivo Capela, Grêmio Mauaense, Itaquaquecetuba Athletico Clube, Mauá e União Mogi.