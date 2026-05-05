Grêmio Catanduvense perde a terceira seguida no Campeonato Paulista

O Grêmio Catanduvense sofreu a terceira derrota em três jogos no Campeonato Paulista Sub23 da Segunda Divisão, a Bezinha. O Bruxo perdeu por 2 a 1 para o Mogi Mirim, no sábado, 2, no Estádio Vail Chaves, e viu o adversário marcar seus primeiros pontos na competição.

O Sapão da Mogiana dominou o primeiro tempo e colocou pressão no time visitante. Chegou a marcar duas vezes, aos 32 e aos 35 minutos, mas ambos os gols foram anulados pela arbitragem, pois os jogadores estavam em posição de impedimento. Aos 36, porém, David abriu o placar ao aproveitar o rebote no chute de Yan.

No segundo tempo, o Catanduvense conseguiu o empate numa falha da defesa do Mogi. Zaga e goleiro não se entenderam durante um contra-ataque do time visitante e Luiz Kimura aproveitou para tocar para o gol vazio, logo aos 4 minutos.

O Catanduvense passou a dominar as ações, mas a reação parou com a expulsão de Euller, aos 21 minutos, após receber o segundo cartão amarelo na partida. Com um jogador a mais, o Sapão da Mogiana marcou o segundo. Aos 34, em cobrança de escanteio, a bola ficou viva na pequena área e Stefanello anotou para o Mogi.

Com os resultados da terceira rodada, Independente assumiu a ponta do Grupo 2, com 9 pontos, seguido pela Matonense e São Carlos, ambos com 6, Santacruzense e Mogi, com 3. O Catanduvense segue zerado e é o lanterna.

O próximo jogo do Bruxo será diante da Matonense, no sábado, dia 9 de maio, às 15h, mais uma vez fora de casa, pela quarta rodada do torneio. Os dois compromissos seguintes serão no Silvio Salles – o Independente no dia 17 de maio e a Santacruzense no dia 24.

(Com informações de O Impacto Mogi)