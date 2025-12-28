Grêmio Catanduvense participa de encontro da FPF sobre o Paulista Sub-23

A Federação Paulista de Futebol (FPF) promoveu um ‘Encontro de Ideias’ entre clubes que têm o interesse em participar do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão de 2026. A reunião aconteceu de forma presencial, no Edifício Pelé, sede da entidade, em São Paulo. Um dos participantes foi o Grêmio Catanduvense de Futebol, que ensaia seu retorno aos campos.

O encontro deu aos clubes a chance de propor ideias, fazer críticas e colocações que julgarem pertinentes em relação aos últimos anos. O fato de não haver representantes na reunião da segunda-feira, 22, não inviabiliza a participação na competição, que terá o pré-conselho de forma virtual em 22 de janeiro e o conselho técnico, presencial, em 11 de fevereiro.

Da mesma forma, os clubes que estiveram presentes no encontro de ideias precisarão estar regulares em todos os departamentos da FPF para ter a sua participação confirmada no conselho técnico. Ao todo, representantes de 23 clubes estiveram no Edifício Pelé, incluindo times tradicionais como América, Grêmio Osasco, Audax, Independente, Olímpia e Matonense.

Em 2025, o Catanduvense disputou competições de base, como a Copa Paulistano e a Copa Ouro, anunciou novos patrocinadores e até uma rifa para tentar reduzir suas dívidas com a FPF.