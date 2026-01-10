Grêmio Catanduvense negocia dívidas em reunião na Federação Paulista

A diretoria do Grêmio Catanduvense realizou reunião na segunda-feira, 5, na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF). Quem representou o Bruxo foi gerente de futebol Marcelo Silva, ex-jogador do Santos e outros grandes clubes do Brasil e exterior, que firmou parceria com o clube para a temporada 2026. Estavam com ele o diretor José Junior e o empresário Vando.

A última competição disputada pelo Catanduvense foi o Campeonato Paulista da Segunda Divisão de 2019, na época ainda conhecida como Bezinha. Naquela ocasião, o clube terminou o estadual na 3ª fase abandonando a competição após solicitar dispensa daquele ano.

De acordo com a diretoria, a dívida com a Federação Paulista foi reduzida e está atualmente em R$ 150 mil. Foi concedido novo desconto, baixando o valor para R$ 89 mil. Para tentar quitar as pendências, o Bruxo firmou acordo para pagar R$ 20 mil de entrada e 10 parcelas de R$ 7 mil.

Para garantir a participação na 5ª divisão do Campeonato Paulista de 2026, o presidente Sérgio Gomes garante que tem o valor da entrada e trabalhará para cumprir as parcelas mensais em dia. Segundo a FPF, o Estádio Municipal Silvio Salles ainda não está liberado para sediar os jogos do Paulista, mas a previsão é que os dois laudos que faltam sejam entregues na próxima semana.