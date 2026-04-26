Grêmio Catanduvense enfrenta São Carlos, hoje, pela Segundona

O Grêmio Catanduvense volta a campo neste domingo pelo Campeonato Paulista da Segunda Divisão e, desta vez, fará sua estreia dentro de casa, contra o São Carlos FC. A partida será às 10h, no Estádio Municipal Silvio Salles. Retornando após 5 anos de inatividade, o time vem de derrota por 6 a 0 na partida inicial, contra a Santacruzense, na casa do adversário.

O Bruxo amarga a lanterna do Grupo 2, que tem São Carlos, Santacruzense e Independente na liderança com 3 pontos. Depois vêm Matonense, Mogi Mirim e Catanduvense, sem pontuar.

Em entrevista ao jornal O Regional, o presidente do Bruxo, Sérgio Gomes, assumiu a responsabilidade pelo vexame da estreia e garantiu que a equipe oficial não entrou em campo por não ter sido inscrita dentro do prazo para a primeira rodada. Ele disse que se afastou por motivos pessoais e que um parceiro que deveria ter cumprido a etapa, não o fez.

“No domingo o elenco será diferente. Teremos uma equipe mais qualificada, com pelo menos 18 jogadores, dois goleiros e reforços”, afirmou Gomes, completando que Adão Alves seguirá como técnico interino O presidente pediu apoio do torcedor nessa retomada do clube e reconheceu que tudo está sendo feito dentro do que é básico, devido à falta de investidores.

Os ingressos para a partida estão à venda no site https://catanduvense.soudaliga.com.br e, na hora do jogo, na bilheteria do estádio. Na arquibancada geral, os valores são R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia-entrada, enquanto na coberta os bilhetes custam R$ 30 e R$ 15, respectivamente. Os torcedores visitantes vão pagar R$ 20 para entrar na arquibancada geral.