Grêmio Catanduvense confirma uso do Silvio Salles em reunião

O futebol de Catanduva está vivendo um novo capítulo, com dois clubes em atividade: o Catanduva Futebol Clube, recém-eliminado no Campeonato Paulista da Série A3, e o Grêmio Catanduvense de Futebol, que retornará aos campos depois de 5 anos fora do cenário paulista para disputar o Campeonato Paulista da Segunda Divisão, a Bezinha, a partir de abril.

Na quinta-feira, o presidente do Bruxo, Sérgio Gomes, e o técnico do elenco profissional, Kerlen dos Santos, reuniram-se com o prefeito Padre Osvaldo para alinhar pontos sobre o retorno do clube. Foi confirmado que o Estádio Silvio Salles terá suas portas abertas para esse recomeço, com o compromisso de todos na preservação desse patrimônio tão importante para o esporte.

A partida que marcará o retorno do time profissional do Bruxo será contra a Santacruzense, no dia 19 de abril, domingo, às 15h, em São José do Rio Pardo. O time de Catanduva está no Grupo 2 do estadual, que ainda tem Independente (Limeira), Mogi Mirim, São Carlos e Matonense. A primeira partida em casa, na segunda rodada, será contra o São Carlos, em 26 de abril, às 15h.

Outros times da região estão no Grupo 1, que tem América, Assisense, José Bonifácio, Riopretano, Santa Fé e Tupã. O campeonato será em 18 datas com início em 19 de abril e final prevista para 16 de agosto. São 24 times divididos em quatro grupos regionalizados com 6 equipes cada. Avançam às oitavas de final os quatro melhores de cada grupo.