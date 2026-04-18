Grêmio Catanduvense anuncia Nei Silva como treinador e estreia amanhã

A poucos dias da estreia no Campeonato Paulista da Segunda Divisão, o Grêmio Catanduvense anunciou Nei Silva como novo treinador, depois da saída precoce de Kerlen dos Santos, que assumiu a equipe profissional em janeiro deste ano.

De acordo com o clube, o treinador com passagens por diversos clubes paulistas, focou seu trabalho na reestruturação do elenco para a estreia contra a Santacruzense no domingo, dia 19 de abril, às 10h, em Santa Cruz do Rio Pardo.

“A preparação está a todo vapor. O Grêmio Catanduvense segue firme, com treinos intensos, foco total e uma equipe determinada a escrever um novo capítulo na sua história. Cada dia é mais um passo rumo ao tão esperado retorno ao cenário das competições”, ressaltou o clube.

O time de Catanduva está no Grupo 2 do estadual, que ainda tem Independente (Limeira), Mogi Mirim, São Carlos e Matonense. A primeira partida em casa, na segunda rodada, será contra o São Carlos, em 26 de abril, domingo, às 10h.

Depois o Bruxo encara o Mogi Mirim fora de casa no dia 2 de maio, às 10h; a Matonense, no dia 9 de maio, em Matão, às 15h; e o Independente, no dia 17 de maio, no Silvio Salles, às 10h. O returno da competição terá jogos entre os dias 24 de maio e 20 de junho.

As oitavas de final serão nos dias 28 de junho e 5 de junho, com ida e volta, seguindo para as quartas, nos dias 12 e 18 de julho. As semifinais estão previstas para 26 de julho e 2 de agosto. Já a decisão da Segundona será nos dias 9 e 16 de agosto.

MAIS TROCAS

Além da mudança na comissão técnica, o Grêmio Catanduvense também anunciou José Júnior como novo executivo de futebol e confirmou o desligamento do diretor Marcelo Silva.