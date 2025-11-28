Geral
Governo de SP lança concurso para auditor fiscal do Estado
Foto: Governo de SP - Secretaria da Fazenda de SP oferece 200 vagas para área tributária
Remuneração inicial para a carreira é de R$ 21.177; inscrições vão até 9 de janeiro
Por Da Reportagem Local | 28 de novembro, 2025

A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo publicou nesta quinta-feira, 27, no Diário Oficial do Estado, o edital nº 02/2025 referente ao concurso público para o cargo de auditor fiscal da Receita Estadual. A remuneração inicial para a carreira é de R$ 21.177,10.

O certame, que marca momento histórico para a Administração Tributária paulista, oferece 200 vagas a profissionais com formação no ensino superior em quaisquer áreas de conhecimento, desde que reconhecidos pelo Ministério da Educação. São 150 vagas para a área de conhecimento de Gestão Tributária e 50 para Tecnologia da Informação e Comunicação.

As inscrições estarão abertas de 3 de dezembro de 2025 até 9 de janeiro de 2026, exclusivamente no endereço eletrônico www.concursosfcc.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 170. As provas objetivas estão previstas para 28 de fevereiro e 1º de março de 2026.​

As avaliações serão realizadas nas cidades de Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Guarulhos, Jundiaí, Marília, Osasco, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São Bernardo do Campo, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba.

