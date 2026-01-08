Gisele Faganello exibe obra na Magg’s Gallery Expo, em Punta del Este

A artista plástica catanduvense Gisele Faganello integrou a programação da Magg’s Gallery Expo, em Punta del Este, no Uruguai, que se encerra nesta sexta-feira, 9. Realizado no sofisticado Hotel Enjoy Punta del Este - conhecido anteriormente como Conrad e amplamente divulgado pelo apresentador Amaury Junior -, o evento consolida a cidade como um dos mais importantes polos da arte contemporânea do Cone Sul, reunindo artistas, colecionadores e entusiastas da cultura.

Na mostra, Gisele apresentou a obra “Dimensão”, que propõe experiência sensível e introspectiva por meio da abstração. Com técnica contemporânea marcada por fluidez, texturas vibrantes e sobreposições cromáticas, a artista investiga paisagens internas e a noção de infinitude do ser. Cada camada de cor revela profundidades emocionais e novas perspectivas, convidando o público a explorar o invisível e a vastidão do universo poético de sua produção.

A exposição reúne obras de arte contemporânea em um contexto que valoriza a diversidade de estilos, linguagens e temas. A curadoria de Angela de Oliveira se destaca pelo olhar plural, inclusivo e atento à diversidade da produção artística brasileira. Galerista, curadora e gestora cultural - além de representante no Brasil do Cour des Arts, da Bélgica -, Angela conduz projetos à frente da Casa100, em Gramado, conectando artistas de diferentes regiões, trajetórias e expressões.

“A atuação de Angela cria espaços que valorizam a multiplicidade estética, ampliam a circulação da arte contemporânea e promovem encontros consistentes entre obra, território e público”, destaca Gisele. “Segundo a artista, sua produção é guiada pela sensibilidade e pela inspiração, em um processo que dialoga diretamente com o olhar inclusivo e atento da curadoria.”

PROJEÇÃO INTERNACIONAL

A participação na Magg’s Gallery Expo soma-se ao percurso internacional de Gisele Faganello e marca mais um momento decisivo em sua trajetória. A artista ressalta que expor na América Latina, fora do Brasil, amplia o alcance de sua linguagem visual e estabelece conexões com novos públicos e sensibilidades, fortalecendo o diálogo de sua obra no cenário internacional.

QUEM É

Gisele Faganello integra uma nova geração de artistas cuja produção se afirma como extensão natural de suas múltiplas linguagens. Em suas obras, a estética convive com a profundidade simbólica, refletindo olhar atento, sensível e emocional. Cada criação convida à contemplação e à descoberta - ponto em que sua arte se torna universal, ao transformar técnica em emoção e matéria em poesia visual.