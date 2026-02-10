Gestores da Smel se reúnem com voluntários dos atletas com deficiência

Equipe de gestão da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - Smel Catanduva se reuniu com o grupo de voluntários que apoia os atletas com deficiência do município. O objetivo foi planejar as competições, ações e aulas voltadas a esse público, com foco na preparação para grandes competições e eventos de alto índice técnico, inclusive o Paresp, com início previsto para abril.
Durante o encontro, os representantes da Smel reforçaram que o governo municipal oferece a estrutura esportiva necessária, incluindo apoio técnico, custeio de atletas, transporte, logística de viagens e acompanhamento por profissionais e técnicos esportivos.
“Destacou-se ainda a importância do alinhamento com o grupo de voluntários ACD, fortalecendo a parceria e ampliando o suporte aos atletas. Essa integração tem como objetivo potencializar o desenvolvimento da modalidade, que é tratada como prioridade dentro das políticas públicas municipais de esporte e lazer”, complementou o setor, em nota à reportagem.
Autor