GCM resgata cães em situação de maus-tratos e prende tutora no Pachá

A Guarda Civil Municipal de Catanduva, por meio da Patrulha Ambiental, e com o apoio do Corpo de Bombeiros atendeu denúncia de maus-tratos a animais no bairro Residencial Pachá. A ocorrência foi acompanhada pela vereadora e protetora de animais, Ivânia Soldati.

No imóvel, que estava sem moradores, a equipe encontrou seis cães vivos em condições precárias. Os animais apresentavam sinais evidentes de negligência, como magreza acentuada, falta de alimentação e água, além de infestação por carrapatos.

Durante a vistoria, os agentes também localizaram quatro filhotes de cães mortos. Um deles teve parte do corpo devorada, o que indica um cenário extremo de privação alimentar no local.

Diante da gravidade da situação, a responsável pelos animais foi identificada, localizada e conduzida ao Plantão Policial. A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelo crime de maus-tratos, conforme a legislação vigente.

Os cães resgatados foram encaminhados à Unidade de Vigilância de Zoonoses, onde recebem atendimento veterinário e cuidados necessários. Após a recuperação, os animais deverão ser disponibilizados para adoção responsável.