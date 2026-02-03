GCM realiza bloqueio estratégico após denúncias de desordem

A Guarda Civil Municipal (GCM) realizou operação de fiscalização neste domingo, dia 1º de fevereiro, após diversas solicitações recebidas via central de atendimento. Conforme os relatos, veículos e motocicletas promoviam desordem no trânsito e aglomerações nas proximidades do cruzamento das avenidas Eng. José Nelson Machado e São José do Rio Pardo, contando também com um bloqueio simultâneo na intersecção da av. São José do Rio Pardo com a rua Getulina.

O objetivo principal foi coibir infrações, garantir o fluxo seguro de veículos e assegurar o descanso dos moradores da região. Como resultados da operação, foram lavrados diversos autos de infração durante as abordagens; duas motocicletas foram removidas ao Pátio Municipal devido a irregularidades; e um condutor foi flagrado em estado de embriaguez ao volante, sendo conduzido ao plantão policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Segundo a GCM, foram duas operações no local, em finais de semana seguidos. A reportagem apurou que a movimentação tem se tornado recorrente e causado transtornos aos moradores, sobretudo devido ao barulho. Como agravante, neste domingo, havia a presença de torcedores do Corinthians, após o título da Supercopa do Brasil diante do Flamengo. “O monitoramento em pontos de grande aglomeração continuará sendo intensificado”, declarou a GCM, em nota.

AEROPORTO

Durante fiscalização nas proximidades do Parque do Aeroporto, equipe da GCM abordou um veículo com dois ocupantes, sendo um menor e um maior de idade. Durante a revista, foram encontradas substância entorpecente do tipo maconha e um simulacro de arma de fogo. Os envolvidos foram encaminhados ao Plantão Policial e o veículo foi removido ao pátio.

Na segunda ocorrência, um veículo foi abordado por trafegar com os faróis apagados. O condutor apresentava sinais de embriaguez e, após teste do etilômetro, foi constatado o índice de 0,56 mg/L de álcool. Também foi localizada substância entorpecente derivada da maconha. O homem foi levado ao plantão policial e o veículo recolhido ao pátio por ausência de condutor habilitado.