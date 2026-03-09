GCM prende homem acusado de feminicídio no Esplanada

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Catanduva prendeu, na manhã de sábado, dia 7, o homem de 38 anos suspeito de cometer um feminicídio no Residencial Esplanada. O crime, que vitimou uma mulher de 42 anos, ocorreu na madrugada de quinta-feira, 5. O corpo foi encontrado sobre um colchão, no quarto da própria vítima, e seu companheiro se tornou o suspeito.

De acordo com a GCM, equipe realizava patrulhamento preventivo nas proximidades da Praça do Idoso quando avistou o indivíduo em atitude suspeita nos fundos do campo de bocha. Ao ser abordado, o homem demonstrou nervosismo e inquietude. Após consulta ao sistema via CPF, os agentes confirmaram que havia um pedido de prisão temporária em aberto contra ele.

Questionado pelos guardas, o homem confessou o assassinato. Ele relatou que o crime ocorreu após um desentendimento e que permaneceu escondido em um matagal nos dias seguintes, tendo passado a última noite no local onde foi capturado. O indivíduo foi encaminhado ao Plantão Policial, onde a autoridade ratificou a prisão, e ele permaneceu à disposição da Justiça.

A vítima e o acusado moravam juntos há cerca de 3 meses, mas nos últimos dias as brigas e agressões se intensificaram, segundo relatos colhidos pela Polícia Civil. No mesmo apartamento do Esplanada ainda residiam a dona do imóvel e a genitora do investigado. Ninguém presenciou o momento do crime. A mulher foi encontrada, já morta, com ferimentos no rosto.