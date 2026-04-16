GCM prende foragido da Justiça após denúncia em área de chácaras

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Catanduva prendeu, na manhã de terça-feira, dia 14 de abril, um homem foragido da Justiça durante ação realizada em uma área de chácaras do município.

A ocorrência teve início após denúncia recebida pela Patrulha Rural informando que um indivíduo, suspeito de envolvimento em furtos e roubos em propriedades, estaria escondido em uma chácara na Estrada da Jacuba, nas proximidades da rodovia Washington Luís.

Segundo informações levantadas, o homem já teria praticado diversos furtos em propriedades rurais da região, com registros em Itajobi, Marapoama e Roberto.

Diante das informações, a equipe se deslocou até o local. Ao perceber a presença da viatura, o suspeito fugiu pelos fundos da propriedade, em direção a uma área de mata. Com apoio de outras equipes da GCM, foi realizado cerco na região, resultando na localização do indivíduo escondido atrás de uma moita.

Após abordagem, foi confirmado que havia contra ele um mandado de prisão em aberto. O homem foi conduzido ao Plantão Policial.

Durante a ação, na chácara onde o foragido residia, foram encontrados um gerador de energia a gasolina, uma motosserra e uma roçadeira. Como não foram apresentadas notas fiscais dos equipamentos, os itens foram encaminhados ao Plantão Policial para averiguação.

Uma pessoa chegou a se apresentar como proprietária, porém também não comprovou a origem dos objetos. Diante disso, os equipamentos foram liberados ao advogado do investigado. Já o foragido, que possuía mandado de prisão em aberto, permaneceu preso, em cumprimento ao mandado judicial.