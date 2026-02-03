GAT promove Semana Interna de Prevenção do Câncer nas unidades da FPA

O Grupo de Apoio ao Trabalhador (GAT) promove, até a próxima sexta-feira, 6 de fevereiro, a Semana Interna de Prevenção do Câncer nas unidades da Fundação Padre Albino. A ação é voltada aos colaboradores e tem como principal objetivo reforçar a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e da adoção de hábitos saudáveis para reduzir os riscos da doença.

Para tornar o conteúdo mais acessível e estimular a participação de todos, durante a programação é desenvolvida dinâmica interativa no formato “passa ou repassa”, com perguntas e respostas sobre prevenção do câncer. A atividade proporciona momento educativo leve e participativo, fortalecendo o engajamento dos trabalhadores com o tema.

De acordo com a nutricionista do HCC, Bianca Stanquevis, a escolha do período para realização da campanha também está relacionada ao Dia Mundial de Combate ao Câncer, lembrado em 4 de fevereiro. “Nós, como profissionais de saúde que atuamos diariamente com pacientes oncológicos, quisemos trazer, junto ao GAT, a conscientização sobre a importância de adotar hábitos de vida saudáveis que atuam na prevenção da doença. Entre esses hábitos estão a alimentação balanceada, a prática regular de atividade física e a manutenção do peso adequado”, destacou.

A Semana Interna de Prevenção do Câncer é resultado da parceria entre a Medicina do Trabalho, o Grupo de Apoio ao Trabalhador e o Hospital do Câncer de Catanduva, reforçando o compromisso da Fundação Padre Albino com a promoção da saúde, o autocuidado e a prevenção de doenças no ambiente de trabalho.