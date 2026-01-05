Esporte
Garotos de Santa Adélia participam de seletiva no Handebol Osasco
Foto: Divulgação - Jovens atletas foram avaliados pelo Handebol Osasco, destaque da modalidade
Eles estão aguardando as respostas sobre o teste, que devem ser divulgadas neste início de ano
Por Da Reportagem Local | 05 de janeiro, 2026

Jovens atletas de Santa Adélia participaram uma seletiva no Handebol Osasco, uma das equipes de destaque da modalidade no cenário estadual. Os garotos estão aguardando as respostas, que devem ser divulgadas neste início de ano, mantendo viva a expectativa de avançar mais um passo rumo ao sonho de se tornarem atletas profissionais.

Durante o período da seletiva, os atletas foram acompanhados pelo secretário municipal de Esportes, Jamil Mattioli Jr. “Neste ano, nossos atletas participaram de seletivas realizadas no município, na região e também fora dela, inclusive com viagens e alojamento, como no caso do handebol. Tivemos ainda participações importantes no vôlei e no futebol”, destacou.

Jamil Mattioli Jr. também fez questão de agradecer o apoio da Administração Municipal, que tem sido fundamental para viabilizar ações e oportunidades aos atletas do município. “O esporte segue sendo uma ferramenta de transformação, disciplina e esperança para os jovens santa-adelienses, com o incentivo contínuo do poder público.”

Autor

Da Reportagem Local
Redação de O Regional
Outras notícias de Da Reportagem Local
