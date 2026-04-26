Fundo Social lança Campanha do Agasalho na terça-feira

O Fundo Social de Solidariedade de Catanduva realizará na próxima terça-feira, dia 28, o lançamento oficial da Campanha do Agasalho 2026. A apresentação será na sede da entidade, às 10h, com a presença da presidente Vera Pinfildi, gestores municipais e órgãos de imprensa.

Neste ano, a campanha traz como lema “Abrace o Frio. Doe agasalhos.” e tem como objetivo arrecadar roupas, agasalhos e cobertores para atender famílias em situação de vulnerabilidade durante o inverno. No estado de São Paulo, a mobilização já está em andamento.

A iniciativa contará novamente com uma rede de pontos de arrecadação distribuídos por toda a cidade, envolvendo comércio, escolas, igrejas, instituições e academias parceiras. Quem quiser participar como ponto de coleta, é só entrar em contato com o Fundo Social.

Caixas serão disponibilizadas para facilitar as doações, com recolhimento periódico pela equipe responsável. A população poderá contribuir com roupas, cobertores e agasalhos em bom estado, fortalecendo a corrente de solidariedade. O telefone para informações é 17 3523-3317.

DISTRIBUIÇÃO

As peças arrecadadas durante a Campanha do Agasalho são distribuídas pelo Fundo Social por meio de bazares gratuitos, voltados às famílias em situação de vulnerabilidade atendidas pelos Cras - Centros de Referência de Assistência Social.

De acordo com o Fundo Social, o bazar é uma forma digna e organizada de oferecer as doações, permitindo que cada pessoa escolha o que realmente precisa. As ações alcançam vários pontos da cidade, facilitando o acesso da população às roupas, calçados e cobertores.