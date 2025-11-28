Fundação sedia Programa de Atualização dos Gestores na Saúde

A Fundação Padre Albino sediou o Programa de Atualização dos Gestores na Saúde, promovido pelo Sindhosfil - Sindicato das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Filantrópicos Regional Ribeirão Preto e pela 8SR Gestão e Valor em Saúde. Com o tema 'Gestão de processos e qualidade em serviços de saúde', o encontro realizado na quarta-feira, 26, reuniu profissionais de diversas instituições com o objetivo de fortalecer competências para o dia a dia dos gestores.

Além de colaboradores das unidades de saúde da Fundação, participaram representantes das Santas Casas de Ribeirão Preto, Itajobi, Tabatinga, Sertãozinho e Cravinhos. O treinamento foi conduzido por Marcos Reis, sócio e diretor de Projetos da 8SR, enfermeiro, mestre em Ciências e especialista em gestão de negócios em saúde e em controle de infecção.

A abertura oficial foi realizada por Tony Graciano, presidente do Sindhosfil; Reginaldo Lopes, presidente da Diretoria Executiva da Fundação Padre Albino; Débora Eli Maieves, diretora de Recursos Humanos da Fundação, e Luis Santin, sócio-diretor da 8SR. O evento também contou com a presença da gerente de RH da Fundação, Tatiane Kratuti Devitto, que integra o Conselho Fiscal do Sindhosfil ao lado de Marcos Reis.

Tony destacou a relevância de levar formações contínuas às instituições de saúde. “Escolhemos a Fundação para sediar um treinamento de qualidade, levando conhecimento que influencia diretamente a gestão das instituições de saúde”, afirmou.

Para Marcos Reis, compreender e aprimorar processos garante qualidade assistencial. “O desafio é garantir a qualidade e o bom atendimento aos usuários e isso faz parte da missão de qualquer instituição séria”, pontuou durante a capacitação.



Segundo a diretora de RH, Débora Eli Maieves, sediar o evento reforça o compromisso institucional com o desenvolvimento das equipes. “Promover encontros como este está alinhado ao nosso compromisso com a capacitação dos colaboradores, garantindo práticas consolidadas de segurança, eficiência e cuidado humanizado”, destacou.

O presidente da Fundação, Reginaldo Lopes, reforçou a importância da qualificação contínua no ambiente hospitalar. “Quando uma peça automotiva apresenta defeito ela pode causar acidente. Mas na assistência à saúde, um erro pode ter consequências ainda maiores. Por isso levamos tão a sério a organização, as melhorias contínuas e a capacitação, pois tudo isso reflete na qualidade do trabalho que entregamos aos pacientes”, enfatizou.