Fundação realiza Mutirão de Cirurgias dos Filantrópicos nos dias 13 e 14

A Fundação Padre Albino participará, nos dias 13 e 14 de dezembro, do Mutirão de Cirurgias dos Filantrópicos, ação do Programa Agora Tem Especialistas destinada a ampliar o acesso da população aos serviços da atenção especializada. O objetivo é fortalecer a rede assistencial e acelerar a realização de procedimentos para pacientes que aguardam nas filas cirúrgicas.

Durante os dois dias, sábado e domingo, serão realizadas cirurgias simultâneas em diversas especialidades, mobilizando equipes e infraestrutura dos hospitais Padre Albino e Emílio Carlos para atender a alta demanda reprimida.

Os pacientes que participarão do mutirão já são cadastrados e aguardam por cirurgia. A Fundação Padre Albino entrará em contato diretamente por telefone, informando data, horário e orientações de preparo. Somente devem comparecer os pacientes formalmente convocados.

O mutirão é promovido pela Confederação das Santas Casas (CMB) e instituições hospitalares filantrópicas, em alinhamento às normativas do Ministério da Saúde, reforçando o compromisso conjunto de oferecer atendimento mais rápido, resolutivo e humanizado à população. A iniciativa nacional busca levar esperança a quem aguarda por atendimento.