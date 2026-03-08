Fundação Padre Albino sedia reunião de gestores da Regional da Fehosp

A Fundação Padre Albino sediou, no auditório da Unifipa, a reunião da Regional de Catanduva da Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo (Fehosp). O encontro reuniu gestores e lideranças da região, fortalecendo o diálogo institucional e o alinhamento de estratégias voltadas ao desenvolvimento da saúde no Noroeste Paulista.

Participaram o presidente da Diretoria Executiva da Fundação, Reginaldo Donizeti Lopes, e o presidente do Conselho de Curadores, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, que também atuam, respectivamente, como vice-coordenador e coordenador da Regional de Catanduva. A reunião foi conduzida pelo diretor-presidente da Fehosp, Edson Rogatti.

Segundo Rogatti, a iniciativa de levar os encontros ao interior reforça o compromisso da Federação em se aproximar das regionais. “Quero agradecer a Fundação Padre Albino pela acolhida, mais uma vez, e a todas as cidades vizinhas que estiveram presentes. Reunimos aqui cerca de 70 a 80 participantes e trouxemos informações da Secretaria de Estado da Saúde, do Ministério da Saúde e também as portarias mais recentes publicadas”, destacou.

Foram debatidos temas relevantes para o setor filantrópico, como o aumento do teto financeiro das Santas Casas e hospitais filantrópicos por meio da Tabela SUS Paulista, questões relacionadas ao Iamspe, como o alinhamento sobre possibilidades de convênio, o projeto Nifipo - Núcleo de Inteligência Filantrópica em Políticas Oncológicas da Fehosp, estratégias para viabilizar emendas parlamentares aos hospitais filantrópicos e a criação de comitê voltado à captação de recursos.

Encerrando a manhã de debates, os gestores e convidados foram convidados a participar do 35º Congresso Fehosp, que terá como tema “Transformação em Saúde: valor que começa com a pessoa”, e será realizado de 28 a 30 de abril, no Royal Palm Hall, em Campinas.