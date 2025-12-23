Fundação Padre Albino promove encontro de Jovens Aprendizes

A Fundação Padre Albino realizou o Encontro dos Jovens Aprendizes, reunindo participantes de todas as suas unidades na sexta-feira passada. Os jovens assistiram a palestra ministrada pela equipe do Núcleo de Educação Permanente, com foco na empregabilidade, carreira e construção profissional, proporcionando reflexões sobre o mercado de trabalho, o planejamento do futuro profissional, além de aproximá-los de exemplos reais de crescimento na própria instituição.

Após a palestra, eles participaram de roda de conversa conduzida por dois ex-jovens aprendizes da instituição que foram efetivados - Jessica Lauany da Mata Antonio e Eduardo Jesus Santos Domiciano, que compartilharam suas experiências, desafios enfrentados ao longo da trajetória, aprendizado e dicas para o desenvolvimento profissional e a inserção no mercado de trabalho.

Também participou da roda de conversa a coordenadora financeira, Aline Aparecida Ribeiro, que reforçou a importância do jovem aprendiz para a instituição e destacou como a atuação deles contribui de forma significativa para o desenvolvimento dos setores.

No encerramento do encontro, houve agradecimento especial a todos os jovens pelo empenho e dedicação ao longo do ano, reforçando o reconhecimento da Fundação Padre Albino pelo comprometimento demonstrado.

“A iniciativa reafirma o compromisso da Fundação com a formação, o crescimento e a valorização dos jovens, fortalecendo o Programa Jovem Aprendiz como importante ferramenta de desenvolvimento profissional e social”, ressaltou Tatiane Kratuti Devitto gerente de Recursos Humanos.