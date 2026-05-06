Fundação Padre Albino leva 70 profissionais ao Congresso Fehosp

A Fundação Padre Albino (FPA) participou do 35º Congresso da Fehosp — Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo — com delegação de 70 colaboradores que assistiram ao congresso e os fóruns de qualificação e gestão em saúde. Com o tema “Transformação em saúde: valor que começa com a pessoa”, o congresso foi realizado de 28 a 30 de abril último no Royal Palm Hall, em Campinas/SP.

Além dos colaboradores, participaram o presidente do Conselho de Curadores e 1º diretor vice-presidente da Fehosp, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante; o presidente da Diretoria Executiva, Reginaldo Donizeti Lopes, a diretora de Saúde e Assistência, Renata Rocha Bugatti, coordenadora da Comissão Científica do Congresso, e o diretor médico dos hospitais, Dr. Luís Fernando Colla, coordenador Científico do congresso e do Fórum de Governança Clínica.

“Incentivamos nossos colaboradores a participarem, pois sairão mais preparados para o dia a dia. O Congresso evolui ano a ano com temas inspiradores e provocadores”, salientou Reginaldo Lopes.

Ao longo dos três dias, o congresso proporcionou palestras de alto nível e conteúdo que desafiaram as práticas convencionais e propuseram novas formas de pensar a gestão em saúde. Os dez fóruns técnicos tiveram discussões aprofundadas sobre temas estratégicos, como oncologia, captação de recursos e comunicação, governança clínica, inovação e tecnologia, qualidade e segurança do paciente, entre outros.

“Estamos em evolução, investindo em estrutura e em pessoas, e trouxemos nossos colaboradores dando a eles oportunidade para adquirirem conhecimento com renomados profissionais e com isso fazer saúde com qualidade e tecnologia para nossos pacientes”, disse Renata Rocha Bugatti.

A gerente de Logística e responsável pela nova Central de Cadastro da Fundação, Lívia Machado Espírito Santo Stopa, ministrou a palestra “Implantação da Central de Cadastro”, no Fórum da Cadeia de Suprimentos, Almoxarifado, Farmácia e Compras, e a gerente de Recursos Humanos, Tatiane Kratuti Devitto, participou do Fórum Gestão de Pessoas na palestra “Quem vai pagar a conta do fim da escala 6x1? Como fica a relação com os colaboradores e com os tomadores de serviços SUS e Não SUS?”

“Quero agradecer a Fundação Padre Albino, instituição com maior número de colaboradores presentes no Congresso, que abordou temas muito importantes. Nosso objetivo é que os participantes repassem tudo para os demais colaboradores, pois quem se beneficia são os usuários dos hospitais”, ressaltou Edson Rogatti, presidente da Fehosp.