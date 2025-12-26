Geral
Fundação Padre Albino conclui curso de Excel para colaboradores
Foto: Divulgação/FPA - Curso reúne colaboradores com interesse em aprimorar habilidades no Excel
Aulas são ministradas de forma voluntária pela colaboradora Maria Julia Salles Gussi Antonio
Por Da Reportagem Local | 26 de dezembro, 2025

Iniciativa de capacitação profissional voltada aos colaboradores, o curso interno de Excel da Fundação Padre Albino (FPA) foi encerrado na última sexta-feira, 19. Idealizado e organizado pelo Núcleo de Educação Permanente, vinculado ao RH, o curso objetiva desenvolver competências técnicas no uso da ferramenta, atendendo às demandas práticas do dia a dia de trabalho.

As aulas são ministradas de forma voluntária pela colaboradora Maria Julia Salles Gussi Antonio, do setor Financeiro, responsável pela elaboração do conteúdo programático, produção do material didático e condução integral das aulas. “A iniciativa destaca o protagonismo interno, a colaboração entre áreas e o compartilhamento de conhecimento na instituição”, frisa Kelvin Augusto Leite, analista de Treinamento e Desenvolvimento.

O curso é realizado anualmente, desde 2023, sendo direcionado a colaboradores com interesse e/ou necessidade de aprimorar suas habilidades em Excel, contribuindo para maior eficiência, organização e qualidade nos processos de trabalho. Ele foi ministrado no Laboratório de Informática 2 da Unifipa, em seis datas entre setembro e dezembro.

Para Kelvin Leite, o curso evidencia o investimento em desenvolvimento humano, qualificação profissional e aprendizagem contínua na Fundação Padre Albino, além de reforçar o compromisso com a capacitação e autonomia dos colaboradores, estimulando o crescimento técnico e profissional, e a melhoria dos processos internos.

Autor

Da Reportagem Local
Redação de O Regional
Outras notícias de Da Reportagem Local
Por Guilherme Gandini | 22 de janeiro de 2026
Doenças respiratórias causaram mais de 60 mortes em 2025
Leia mais
Por Da Reportagem Local | 22 de janeiro de 2026
Energia desviada na região abasteceria mais de 8.200 famílias por 1 mês
Leia mais
Por Da Reportagem Local | 22 de janeiro de 2026
Cursos de graduação da UFSCar de Rio Preto têm acesso pelo Sisu
Leia mais