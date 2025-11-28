Fundação lança agenda 2026 para celebrar seu centenário

A Fundação Padre Albino lançou a Agenda 2026 comemorativa ao seu centenário, celebrando os 100 anos de história, legado e impacto social, proporcionando saúde, educação e assistência em Catanduva e 18 cidades do Noroeste Paulista.

Disponível por R$ 40, a agenda foi pensada para quem valoriza organização e tradição. O modelo é anual, com folha individual para cada dia do ano, oferecendo mais espaço para anotações, planejamento e rotina pessoal ou profissional.

A publicação traz referências aos feriados nacionais, estaduais e municipais, além de datas comemorativas importantes para a Fundação Padre Albino, conectando quem utiliza o material à trajetória centenária da instituição.

Outro destaque é a capa especial, que estampa o Selo dos 100 anos da FPA, simbolizando um século de cuidado, humanidade e compromisso com a comunidade. Os interessados podem adquirir a agenda pelo telefone/WhatsApp 17 99789-8343.