Fundação instala dispensários eletrônicos de medicamentos nos hospitais

A Fundação Padre Albino está instalando nos hospitais Emílio Carlos e Padre Albino dispensários eletrônicos de medicamentos que trarão benefícios para o paciente e colaboradores e segurança ao paciente.

Segundo informações da gerente de Logística, Lívia Machado Espírito Santo Stopa, foram adquiridos 11 dispensários e a programação para finalização da instalação e início da operação está prevista para a última semana de maio. As equipes assistenciais dos hospitais passarão por treinamento.

Um dos benefícios da automatização da entrega de medicamentos é a rastreabilidade total. “Cada item retirado é registrado automaticamente, permitindo identificar lote e validade em tempo real”, explicou Lívia, ressaltando a importância do investimento ao proporcionar inovação tecnológica que eleva o padrão da saúde na instituição.