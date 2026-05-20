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Fundação instala dispensários eletrônicos de medicamentos nos hospitais
Foto: Divulgação/FPA - Onze dispensários entram em operação até o final de maio
Equipes assistenciais passarão por treinamento; inovação permitirá rastreabilidade total
Por Da Reportagem Local | 20 de maio, 2026

A Fundação Padre Albino está instalando nos hospitais Emílio Carlos e Padre Albino dispensários eletrônicos de medicamentos que trarão benefícios para o paciente e colaboradores e segurança ao paciente.

Segundo informações da gerente de Logística, Lívia Machado Espírito Santo Stopa, foram adquiridos 11 dispensários e a programação para finalização da instalação e início da operação está prevista para a última semana de maio. As equipes assistenciais dos hospitais passarão por treinamento.

Um dos benefícios da automatização da entrega de medicamentos é a rastreabilidade total. “Cada item retirado é registrado automaticamente, permitindo identificar lote e validade em tempo real”, explicou Lívia, ressaltando a importância do investimento ao proporcionar inovação tecnológica que eleva o padrão da saúde na instituição.

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Da Reportagem Local
Redação de O Regional
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