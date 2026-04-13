Fundação inicia projeto ‘Aprendiz na Prática’ com foco na qualificação

A Fundação Padre Albino iniciou o projeto “Aprendiz na Prática”, iniciativa voltada ao desenvolvimento dos jovens aprendizes que atuam nas unidades da instituição. De acordo com Deniz Simiel, coordenador de Desenvolvimento Humano Organizacional da FPA, a atividade contribui diretamente para a formação de profissionais mais preparados.

“O projeto tem como foco promover o desenvolvimento desses jovens talentos, integrando teoria e prática e fortalecendo habilidades importantes para o mercado de trabalho. A proposta também busca fortalecer o protagonismo dos participantes, estimulando habilidades essenciais como comunicação, responsabilidade e trabalho em equipe — competências fundamentais para o crescimento profissional e pessoal”, destacou.

Nathália Simone da Costa, analista de Desenvolvimento Humano, ressalta que outro ponto de destaque é a maior aproximação entre os jovens aprendizes e a área de Recursos Humanos, que passa a atuar de forma ainda mais estratégica.

“Por meio de acompanhamentos contínuos, avaliações estruturadas e momentos de feedback, o programa proporciona suporte mais efetivo ao desenvolvimento individual de cada participante. Nosso objetivo é acompanhar de perto essa trajetória, contribuindo para que esses jovens se sintam mais seguros, preparados e protagonistas de sua própria carreira”, enfatizou.