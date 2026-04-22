Fundação doa equipamentos para ONG com foco na sustentabilidade

A Fundação Padre Albino (FPA) doou equipamentos eletrônicos em desuso para a ONG Efivi – Eficiente Visual, fortalecendo ações voltadas à sustentabilidade, responsabilidade social e descarte consciente de resíduos tecnológicos.

De acordo com o coordenador de Tecnologia da Informação, Antonio Márcio Paschoal, a rápida evolução dos sistemas computacionais faz com que equipamentos e componentes entrem em obsolescência em curto espaço de tempo.

“Na Fundação utilizamos e reciclamos ao máximo os equipamentos, reaproveitando peças e prolongando sua vida útil sempre que possível. Porém, chega um momento em que isso não é mais viável. Esses materiais passam a ocupar espaço e precisam ter destinação correta e responsável”, explicou Paschoal, afirmando que periodicamente a FPA realiza o processo de descarte alinhado aos pilares de ESG.

A parceria com a ONG Efivi acontece por meio de seu fundador, Heraldo Márcio Galvão, de Catanduva. A entidade desenvolve trabalho voluntário com pessoas em situação de vulnerabilidade social e com deficiência visual, oferecendo aulas e capacitação na área de eletrônica e microeletrônica.

Os equipamentos recebidos são utilizados como insumos para cursos e treinamentos. Os aparelhos recuperados podem ser posteriormente doados, ampliando o impacto social da iniciativa. Parte do material recebido também contribui para a manutenção financeira das atividades.

Já os itens sem utilidade acadêmica ou possibilidade de reparo passam por engenharia reversa, sendo desmontados e encaminhados para reciclagem adequada. “O que não serve para doação, desmontamos até o último parafuso e reciclamos. Temos também o cursinho de eletrônica, onde os alunos utilizam os materiais”, contou Thales Ribeiro, secretário da Efivi.