Fundação divulga Centro Cultural na 1ª Feira Turística do Interior

No ano de seu centenário, a Fundação Padre Albino está participando da 1ª Feira Turística do Interior, realizada de 29 a 31 de janeiro, na Estação Cultura, em Catanduva. Com objetivo de fortalecer o turismo regional, a feira reúne cinco Regiões Turísticas do interior paulista.

Integrando a Região Turística Águas, Cultura e Negócios, representando os atrativos culturais de Catanduva, a FPA está divulgando seu Centro Cultural e Histórico Padre Albino. Criado em 1997, o local mantém viva a memória de Padre Albino através de peças, objetos, documentos, fotos, pinturas e depoimentos.

“Grande quantidade de peças e publicações ali guardadas conta a história do maior benemérito de Catanduva, responsável por grandes obras sociais, educacional, de saúde e de assistência que se tornou legado para toda a região”, diz Mauro Assi, assessor de imprensa da Fundação.

No local o visitante pode ver objetos pessoais de Padre Albino, assim como algumas peças de paramentos litúrgicos usados pelo sacerdote em sua missão de pároco da igreja Matriz de São Domingos.

“O principal objetivo da nossa participação neste evento é que mais pessoas conheçam o legado de Padre Albino. Nosso Venerável está a duas fases de ser considerado Santo da Igreja Católica e para que isso aconteça o Vaticano pede que sejam reconhecidos milagres por intercessão dele”, diz o assessor de imprensa.

O espaço também disponibiliza brindes personalizados do Venerável para as pessoas que fizerem doação em prol da causa de beatificação de Padre Albino. Além da FPA, outras empresas de Catanduva e atrações turísticas regional estão expostas na feira nesta sexta-feira, das 17h às 22h, e no sábado, das 9h às 17h.