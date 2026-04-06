FPA solicita recursos para construção do novo Serviço de Hemodiálise

A Fundação Padre Albino solicitou ao Governo do Estado, via Secretaria da Saúde (SES), recursos para construção do novo Serviço de Hemodiálise. O presidente do Conselho de Administração, Luciano Sanches Fernandes, o diretor-presidente da Diretoria Executiva, Reginaldo Donizeti Lopes, e a diretora de Saúde e Assistência Social, Renata Rocha Bugatti, foram recebidos pelo secretário Eleuses Paiva, na semana passada.

O projeto do novo Serviço já foi protocolado, prevendo recursos de R$ 12 milhões, sendo R$ 5 milhões para a infraestrutura e R$ 7 milhões para equipamentos. O secretário Eleuses Paiva foi receptivo à solicitação, uma vez que sabe da importância desse serviço para os usuários do SUS.

Na inauguração da nova unidade do Hospital Padre Albino, no final de fevereiro, o secretário sinalizou que daria atenção a esse projeto diante de sua alta relevância para a saúde pública.

Renata Bugatti lembrou do crescimento da incidência da doença renal devido ao aumento de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão arterial. Disse da sua preocupação com as longas filas de pacientes aguardando vagas no SUS, resultando em internações desnecessárias.

Atualmente, a Hemodiálise está instalada no Hospital Padre Albino, onde o espaço físico é limitado, sem condição de ampliação. Por essa razão, a construção será no Hospital Emilio Carlos, em espaço amplo, com maior número de pontos, proporcionando agilidade no atendimento, maior conforto e melhor ambiência, ou seja, visando qualificação e humanização dos serviços.

“Com a construção de novo prédio ampliaremos a oferta de atendimentos, melhoraremos a qualidade de vida com tratamento adequado em tempo oportuno e a eficiência no serviço SUS, reduzindo internações inoportunas, com foco na redução da mortalidade em decorrência de complicações renais agudas ou crônicas”, ressaltou Renata.

Hoje, o Serviço possui 19 pontos para hemodiálise; com o novo prédio passará a ter 32 pontos. Para Reginaldo Lopes, a construção de novo prédio para a Hemodiálise é ação essencial de cuidado contínuo e direito à saúde. “Temos certeza de que seremos atendidos nesse tão importante pleito, já que cuidar da assistência à saúde dos pacientes do SUS que aqui buscam assistência necessária para restabelecimento da saúde é uma das nossas prioridades.”

HEMODIÁLISE EM NÚMEROS

Em 2025, o Hospital Padre Albino realizou 15.891 hemodiálises, 138 diálises peritoneais e 1.704 sessões em pacientes internados pelo SUS e convênios, totalizando 17.733 sessões. Também foram realizadas 1.318 sessões de diálise peritoneal automatizada/DPA em pacientes SUS/convênios, forma de tratamento domiciliar para insuficiência renal crônica que utiliza uma máquina (cicladora) para realizar a troca de líquidos de diálise no peritônio (revestimento interno do abdômen) automaticamente, geralmente durante a noite enquanto o paciente dorme.