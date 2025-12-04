FPA recebe reconhecimento nacional que destaca qualidade e segurança

A Fundação Padre Albino (FPA) celebrou, na terça-feira, 2 de dezembro, em São Paulo, a homenagem recebida pelo presidente da Diretoria Executiva, Reginaldo Lopes, eleito entre os 100 Mais Influentes da Saúde 2025, na categoria Qualidade e Segurança, uma das mais expressivas do prêmio concedido pelo Grupo Mídia.

A premiação, considerada o “Oscar da Saúde”, reuniu as principais lideranças do setor brasileiro. Reginaldo também foi reconhecido, em 4º lugar, como personalidade do ano. A primeira posição ficou para Ana Estela Haddad, secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde.

Durante o evento, Reginaldo dedicou o reconhecimento a todos os colaboradores da Fundação e ressaltou que o prêmio reflete um trabalho consistente de modernização e responsabilidade com a população. “Essa conquista é resultado de um olhar atento para cada detalhe que impacta a qualidade e a segurança dos nossos serviços. Investimos em tecnologias, processos e estrutura porque entendemos que cuidar de pessoas exige excelência permanente”, afirmou.

Nos últimos anos, a Fundação Padre Albino intensificou investimentos em inovação, gestão integrada e ampliação física. Entre as melhorias recentes, estão a chegada dos carrinhos beira-leito, o novo sistema de gerenciamento hospitalar Philips Tasy, além da integração de processos que garantem mais segurança jurídica, proteção de dados, agilidade no atendimento e suporte ampliado à gestão hospitalar.

“Quando estruturamos processos integrados e digitalizados, garantimos um modelo assistencial mais seguro, eficiente e humano. O prêmio reconhece essa visão institucional”, destacou o presidente.

A Fundação também acumula uma série de certificações e premiações que reforçam seu comprometimento com a saúde, educação e assistência social. São eles: Excelência da Saúde 2025, Líderes da Saúde 2025, Selo Hospital Amigo da Pessoa Idosa, Selo Doar, Melhores ONGs, ONA Pleno, Selo de Transparência, Instituição Socialmente Responsável, Nota máxima no MEC, e Compromisso com a Qualidade Hospitalar (CQH).

Além da qualificação assistencial, a Fundação Padre Albino participa de programas estratégicos nacionais, como o Proadi-SUS – Salvando Vidas em Larga Escala e o Lean nas Emergências, que fortalecem a gestão, o fluxo de atendimento e a segurança do paciente. “Ser reconhecido em Qualidade e Segurança significa que estamos alinhados ao que há de mais moderno e efetivo na saúde brasileira. É um incentivo para continuar avançando”, completou.

REFLEXO NOS NÚMEROS

O impacto desse trabalho também aparece nos números. Somente em 2024, a FPA registrou mais de 81 mil atendimentos nos ambulatórios de ensino; 267 mil sessões de fisioterapia; 1,6 milhão de exames laboratoriais; 20 projetos de extensão no ensino superior; mais de 30 mil atendimentos de urgência; 216 mil horas de treinamento de colaboradores; 2.700 colaboradores; 560 médicos e médicos residentes em atuação; e assistência direta a uma população de 320 mil habitantes do Noroeste Paulista.