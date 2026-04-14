FPA homenageia Dr. Antonio Hércules em sala do Conselho de Curadores

A Fundação Padre Albino realizou, na sexta-feira, 10, ato solene em homenagem ao seu conselheiro Dr. Antonio Hércules, que passa a dar nome à sala de reuniões do Conselho de Curadores. A cerimônia reuniu familiares e amigos do homenageado, além de integrantes dos conselhos de Administração e de Curadores, diretoria, lideranças e colaboradores.

Com trajetória marcada por 44 anos de dedicação voluntária, Hércules ocupa atualmente o cargo de vice-presidente do Conselho de Curadores, ao qual foi admitido em 1982. Além de presidir os dois conselhos ao longo dos anos, ele já desempenhou várias funções estratégicas, como diretor jurídico e vice-diretor das então Faculdades Integradas Padre Albino, hoje Unifipa.

Antes do descerramento da placa de homenagem, o presidente da Diretoria Executiva, Reginaldo Lopes, ressaltou a importância da trajetória do homenageado. “Dr. Antônio é exemplo de dedicação. Sua longa trajetória no conselho expressa coerência, serenidade e profundo senso de responsabilidade, pilares que preservam os valores que sustentam a nossa história. Que este ambiente, marcado pelo diálogo, pela prudência e pelo compromisso com o bem comum continue refletindo as virtudes que sempre nortearam sua atuação”, afirmou.

Já o presidente do Conselho de Curadores, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, destacou a influência e o legado do conselheiro. “Particularmente, sou eternamente grato, ao mesmo tempo orgulhoso. Foi sob sua liderança que fui chamado a assumir a presidência da Diretoria Administrativa e, junto a outros companheiros, conseguimos formar uma equipe de excelência, capaz de captar novos recursos e promover reestruturações que culminaram na Fundação que hoje orgulhosamente colocamos à disposição da população.”

Ele também ressaltou que, ao lembrar Padre Albino, “estamos seguros de que sua maior obra permanece em mãos dignas e competentes, dentre elas, a do Dr. Antonio Hércules”.

Em seu discurso, emocionado, Dr. Antonio Hércules agradeceu a diretoria da FPA e aos que estiveram com ele ao longo das quatro décadas de trabalho. “Agradeço a Deus por este momento importante na minha vida. Contudo, não poderia jamais receber essa distinção como algo individual. Porque ninguém constrói nada sozinho”.

Se referindo à sala que agora leva seu nome, o homenageado fez a reflexão. “Quando olho para a sala do Conselho de Curadores não vejo apenas reuniões. Vejo decisões que em muitos momentos pareciam impossíveis, caminhos que se abriram quando tudo indicava que não. Mas sempre houve pessoas certas, no momento certo!”, recordou finalizando: “Depois de tantos anos, decisões e dificuldades superadas, eu aprendi algo que carrego comigo com convicção – há lugares que não são sustentados apenas por pessoas, construções... mas por propósitos! E a Fundação é um desses lugares”.

Dr. Antonio Hércules construiu carreira sólida também fora da Fundação. Formado em Direito, fundou em 1975 seu escritório de advocacia em Catanduva. É ex-funcionário do Banespa, possui especialização em Direito Tributário pela PUC/SP e formação técnica em Contabilidade pela Escola Técnica de Comércio de Catanduva, onde também atuou como professor por vários anos.