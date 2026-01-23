FPA divulga Padre Albino em evento nacional em Cachoeira Paulista

A convite da RCC Brasil, organizadora do evento, a Fundação Padre Albino está participando do Encontro Nacional de Formadores, iniciado na quarta-feira, 21, em Cachoeira Paulista, na sede da Comunidade Canção Nova. A programação segue até domingo, dia 25.

Estande foi montado e personalizado com imagens que mostram o legado de Padre Albino, com suas ações e obras que colaboraram com o crescimento e desenvolvimento de Catanduva, como a Igreja Matriz de São Domingos, Hospital Padre Albino, a instalação da Faculdade de Medicina/Fameca, o Centro Cultural e Histórico e outras unidades da Fundação Padre Albino.

“O principal objetivo da nossa participação neste evento é que mais pessoas conheçam o legado de Padre Albino. Nosso Venerável está a duas fases de ser considerado Santo da Igreja Católica e para que isso aconteça o Vaticano pede que sejam reconhecidos milagres por intercessão dele”, diz o assessor de imprensa da FPA, Mauro Assi, que está no evento, acompanhado do analista de comunicação, Alan Gazola.

Ele acrescentou que, no ano passado, na edição em Aparecida, a participação foi excelente. “Divulgamos Padre Albino e a Causa de Beatificação para fiéis do Amazonas ao Rio Grande do Sul e neste ano, ainda, está sendo divulgada a logomarca criada para as comemorações, neste ano, dos 100 anos da Fundação Padre Albino”, disse Mauro.

O público visitante está recebendo folhetos que contam a história, relacionam as obras antes e após a morte dele, em 1973, o processo de Beatificação do já Venerável Padre Albino e a oração pela sua beatificação.

SITE E VELA VIRTUAL

No estande está instalado totem interativo com o site dedicado ao Venerável: padrealbino.org.br. O site conta em fotos, vídeos e textos toda a história de Albino Alves da Cunha e Silva, seu chamado a ser padre em Portugal e sua vinda para o Brasil, em 1912, fugindo da Revolução Portuguesa, até sua chegada em Catanduva, em 1918, 15 dias após a emancipação do município.

O site também oferece uma sessão de espiritualidade interativa. “O visitante pode enviar mensagens, pedidos de orações, divulgar as graças alcançadas por intercessão de Padre Albino, além de acender a ‘vela virtual’ com seu pedido ou para algum parente ou amigo. Enfim, tudo o que podemos fazer para que o seu testemunho de vida e santidade se propague para muitos lugares”, declarou Mauro Assi.