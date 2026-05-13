Fórum Intermunicipal do Comad será realizado no dia 21 de maio

O Comad – Conselho Municipal sobre Drogas de Catanduva/SP convida profissionais, autoridades, representantes de instituições públicas e privadas, estudantes, conselhos municipais e toda a sociedade civil para participarem do Fórum Intermunicipal sobre Dependência Tecnológica.

O evento será no dia 21 de maio, às 8h, no auditório do Hospital Mahatma Gandhi, com objetivo de discutir os impactos do uso abusivo de telas, jogos digitais, apostas on-line e demais formas de dependência tecnológica na vida de crianças, adolescentes, famílias e da sociedade.

O tema será abordado por três palestrantes: a médica psiquiatra Thamiles Navarrete, o psicólogo Paulo Henrique de Oliveira e o advogado Guilherme Santos, especialista em Direito da Criança e do Adolescente. As vagas são limitadas, com inscrições via formulário virtual.

“Será um encontro pensado para promover reflexão técnica, diálogo intersetorial e construção de caminhos concretos diante dos impactos do uso abusivo de telas, jogos digitais, apostas on-line e novas formas de dependência comportamental”, enaltece o Comad.

Nas redes sociais, o Comad já tem abordado a temática, frisando que “o digital também vicia”, mas que ninguém vê ou presta atenção no problema. “Não é mais só sobre substâncias. Hoje, o vício cabe no bolso. É silencioso. Socialmente aceito. E perigosamente ignorado. Horas que viram dias. Curtidas que viram necessidade. Presença digital… e ausência na vida real”, pontua.

Conforme a programação, o Fórum Intermunicipal tem credenciamento a partir das 8h, com abertura às 8h30 e a primeira palestra de Paulo Henrique de Oliveira às 8h30. Na sequência será a abordagem do advogado Guilherme Santos, seguido por coffee break.

Após a pausa, a médica psiquiatra Thamiles Navarrete faz a a sua apresentação a partir das 11h, com encerramento das atividades às 12h.