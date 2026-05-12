Fórum de Resíduos Sólidos aborda reciclagem e descarte irregular

Maio é o mês da reciclagem, período dedicado à conscientização sobre a preservação ambiental e a importância do descarte correto dos resíduos. Pensando nisso, a Prefeitura de Catanduva, por meio das Secretarias de Meio Ambiente e Agricultura, de Obras e Serviços, e da Saec, promoverá o Fórum Municipal de Resíduos Sólidos, reunindo orientações, informações e discussões sobre reciclagem, sustentabilidade e combate ao descarte irregular.

O encontro será no dia 21 de maio, às 18h, aberto ao público, e terá como foco profissionais ligados ao setor da construção civil, como empresas de caçamba, construtoras, lojas de materiais de construção, arquitetos e demais trabalhadores da área, além de pessoas interessadas.

A iniciativa também busca reforçar a conscientização sobre os impactos do descarte irregular no meio ambiente. Em Catanduva, são comuns os registros de flagrantes desse tipo de prática.

De acordo com a prefeitura, o município dispõe de alternativas corretas para o descarte. O Ecoponto recebe resíduos da construção civil e restos de poda de jardinagem. Já a Saec disponibiliza gratuitamente o serviço de recolha de materiais volumosos, como móveis e outros objetos de grande porte.

Mesmo com os serviços disponíveis, ainda há casos de descarte em áreas inadequadas, causando prejuízos ambientais, riscos à saúde pública e danos aos espaços urbanos.

O fórum será uma oportunidade para ampliar o debate sobre responsabilidade ambiental, orientar a população e fortalecer ações voltadas a uma cidade mais limpa e sustentável. As inscrições são feitas por meio de formulário eletrônico divulgado nas redes sociais da prefeitura. A participação é gratuita.