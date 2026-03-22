Força Tática apreende mais de R$ 350 mil no combate ao tráfico

Equipes de Força Tática da Polícia Miliar de Catanduva abordaram um indivíduo em atitude suspeita, na quinta-feira, 19, no Solo Sagrado. Com ele havia cerca de 2 kg de pasta base de cocaína, 1 kg de maconha, R$ 357,5 mil em dinheiro, uma arma de fogo calibre .380 com numeração suprimida com 10 munições intactas, bem como diversos apetrechos utilizados no preparo e comercialização de entorpecentes, incluindo 03 balanças de precisão. Diante dos fatos, o homem foi conduzido à Central de Flagrantes de Catanduva, onde permaneceu preso.