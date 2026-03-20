Foragido por estupro de vulnerável com 14 anos de pena é capturado

A Polícia Militar, por meio das equipes do 52º Batalhão de Polícia Militar do Interior, realizou na noite de quarta-feira, 18, a captura de um indivíduo de 50 anos que estava foragido da justiça pelo crime de estupro de vulnerável. O caso aconteceu no município de Palestina.

Durante patrulhamento preventivo pelo bairro Jardim do Bosque, os policiais militares avistaram um homem cuja situação processual já era de conhecimento da equipe. Ao realizar a abordagem e a consulta via Copom, foi confirmado um mandado de prisão.

O indivíduo possui uma condenação referente ao Artigo 217-A (Estupro de Vulnerável), com pena de 14 anos a cumprir em regime fechado. O capturado foi conduzido ao Plantão Policial de Nova Granada, onde permaneceu à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.