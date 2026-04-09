Festival Soma ‘fura bolha’ e traz megaevento wellness para a região

Que Rio Preto é uma das principais cidades do interior de São Paulo quando o assunto é entretenimento e eventos, disso ninguém duvida. A cidade conta com agenda intensa de ações culturais e grandes shows. O Festival Soma chega para “furar essa bolha”, trazendo para a cidade um conceito que vem movimentando a economia global, mas ainda pouco explorado na região: o dos eventos da indústria do bem-estar.

A proposta é oferecer uma experiência imersiva. Imagine um ambiente onde, simultaneamente, é possível participar de palestras com conteúdos práticos sobre saúde e resultados, práticas esportivas, vivências, dinâmicas e talk shows — tudo promovendo conexões reais e interação. Serão dois dias para desacelerar, focar e buscar mais plenitude.

Ao todo, mais de 30 nomes de projeção nacional, internacional e regional participarão do evento, promovendo troca qualificada com conteúdo aplicável e experiências que conectam saúde mental e corporal, performance e qualidade de vida.

O cenário escolhido para o Soma Festival, nos dias 11 e 12 de abril, das 9h às 19h, é o Elago —espaço que combina instalações modernas e climatizadas com a natureza. Serão mais de 20 horas de imersão ao longo dos dois dias, com café da manhã incluso no pacote. O ingresso comtempla toda programação e atividades. Também haverá praça de alimentação completa in loco e estacionamento próprio beneficente.

Idealizadora do evento, a empresária Ludmila Correa conta que a inspiração veio após participar de experiências semelhantes fora da cidade. “Estive em eventos com esse mesmo foco e percebi que isso precisava acontecer em Rio Preto também. É o desenvolvimento humano como pauta principal — algo que interessa a todos, ainda mais após a pandemia e a forte digitalização das relações”, afirma.

O mercado de wellness movimentou cerca de 6 trilhões de dólares no mundo apenas em 2025 e cresce quase 20% ao ano. O Brasil também tem participação relevante nesse cenário, com um faturamento anual próximo de 100 bilhões de dólares. Entre os principais segmentos estão saúde mental, condicionamento físico, performance, alimentação e estética.

Entre os destaques da programação estão Flávio Canto (medalhista olímpico e ex-número 1 do mundo no judô), Fernanda Keller (ícone do triathlon mundial, com pódios em mais de 100 competições internacionais), Allan Dias Castro (escritor best-seller e referência em comportamento) e Cesar Curti (precursor do método Mahamudra no Brasil).

Médicos renomados da cidade também integram a programação, como Dr. Ivan Togni Filho (endocrinologista, nutrólogo e especialista em medicina integrativa), Dr. Luiz Neto (nutrólogo com atuação em clínica esportiva), Dra. Lívia Vieira (ginecologista especialista em saúde da mulher), Dr. Rodrigo P. Motta (especialista em contorno corporal), Dra. Letícia Mendonça (dermatologista), Dr. Paulo Emílio Fasanelli (obstetra com atuação voltada à saúde da mulher), Dr. Henrique Nietmann (cirurgião e atleta amador, com atuação integrando medicina e prática esportiva), Dr. Adriano Froes (médico do esporte) e Cassiano Coelho (psiquiatra).

Outros nomes confirmados incluem Marilza Saldanha, Rafael Soares, Camille Machado, Diego Fernandes Ribeiro, Fernando Loria e Alex Briani.