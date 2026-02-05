Festival Sesc Verão de Triatlo terá presença da triatleta Luisa Baptista

O Festival Sesc Verão de Triatlo reunirá natação, ciclismo e corrida em uma experiência esportiva vibrante, no final de semana. Voltado a iniciantes e praticantes, o evento promove superação, convivência e bem-estar em um formato inclusivo, celebrando a diversidade do movimento.

No sábado, dia 7, das 14h às 17h, o festival propõe ao público uma Clínica Especial de Triatlo com a triatleta olímpica Luisa Baptista, que vai compartilhar experiências, sua trajetória de superação e aprendizados adquiridos ao longo da carreira.

Luisa é uma das principais representantes do triatlo brasileiro, e sobreviveu a um grave acidente em 23 de dezembro de 2023, durante treino de ciclismo em São Carlos. Ela era considerada umas das principais esperanças brasileira para as Olimpíadas de Paris 2024, mas teve seu sonho adiado. Em 2019, Luisa foi campeão no individual e na categoria mista de triatlo nos Jogos Pan-Americanos, sendo a primeira mulher brasileira a conquistar esse título na história do triatlo.

A programação do Sesc prossegue no domingo, dia 8, das 8h30 às 11h, com Prova de Triatlo que será realizada na piscina (natação), no ginásio de esportes (bike spinning) e no entorno da unidade na modalidade de corrida.

Pensado para atender desde pessoas que terão seu primeiro contato com o triatlo até praticantes com alguma experiência, o evento valoriza o movimento, o cuidado com o corpo e a descoberta de novas possibilidades de prática esportiva.

Com a participação da triatleta olímpica Luisa Baptista, o festival une técnica, troca de experiências e contato com o alto rendimento.

Ao longo da atividade, aspectos como cooperação, incentivo mútuo e convivência ganham centralidade, transformando o espaço esportivo em um ambiente de encontro e troca entre pessoas de diferentes idades, experiências e níveis de condicionamento físico.

As atividades são gratuitas, com o bate-papo com a atleta com acesso livre e a Prova de Triatlo com inscrições pelo App Credencial Sesc SP ou Central de Atendimento do Sesc Catanduva.