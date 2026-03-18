Festival ensina empresários da região a utilizar a inteligência artificial

A inteligência artificial já começa a transformar a forma como empresas operam, tomam decisões e organizam seus processos. Em meio a essa mudança no ambiente corporativo, Rio Preto receberá no dia 24 de março uma edição do AI Festival, movimento nacional que percorre diversas cidades do país levando conteúdo prático sobre o uso da IA no mundo dos negócios.

O encontro será realizado no Ciesp Noroeste Paulista - Centro das Indústrias do Estado de São Paulo e terá programação ao longo de todo o dia, das 8h30 às 17h30, reunindo empresários, executivos, consultores e profissionais interessados em entender como a inteligência artificial pode impactar produtividade, marketing, vendas e gestão.

O festival faz parte de um movimento que vem se expandindo por diversas cidades brasileiras com a proposta de aproximar a inteligência artificial da realidade de profissionais que não são técnicos, mas precisam compreender como utilizar essas ferramentas no dia a dia das empresas.

A programação inclui palestras, demonstrações práticas de ferramentas, estudos de caso e momentos de networking, reunindo especialistas do ecossistema de tecnologia e inovação.

Entre os nomes confirmados estão Juliano Kimura, especialista em inovação digital e head de ecossistema da AI Brasil; Pedro Burgos, professor do Insper e fundador da consultoria Co.Inteligência; Bruno Mello, CEO da Manycontent e especialista em inteligência artificial aplicada ao marketing digital; e Flavia Gamonar, estrategista digital que atua com criação de produtos e posicionamento no ambiente online.

Em Rio Preto, a organização do evento conta com a participação do professor Anderson Claiton Lopes, que atua na articulação local do festival e na conexão do evento com o ecossistema regional de tecnologia, educação e empresas.

Segundo Anderson, a proposta do encontro é aproximar o tema da inteligência artificial da realidade das organizações e dos profissionais da região. “A inteligência artificial deixou de ser uma curiosidade tecnológica e passou a ser uma ferramenta estratégica para empresas de todos os setores. O objetivo do festival é mostrar, de forma prática, como empresários e profissionais podem começar a usar essas ferramentas no dia a dia”.

Além das palestras, o evento também deve funcionar como um espaço de troca de experiências entre empresários, especialistas e profissionais interessados em inovação, estimulando novas conexões e oportunidades dentro do ambiente empresarial. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pela plataforma Sympla (www.sympla.com.br).