Festival do Folclore reforça papel de maior vitrine da cultura popular

Faltam menos de 100 dias para o início do Festival do Folclore de Olímpia 2026, um dos principais encontros da cultura popular brasileira. A edição tem um protagonista já anunciado: o estado do Rio de Janeiro, cuja cultura ganhará destaque ao longo dos nove dias de festa. Realizado desde 1965, o evento será de 1º a 9 de agosto, no Recinto do Folclore, com entrada gratuita.

De acordo com a Prefeitura de Olímpia, mais do que um marco no calendário, os 100 dias representam a consolidação de um trabalho que vem sendo conduzido desde o ano passado, envolvendo diferentes áreas da organização para a realização de um evento que, há mais de seis décadas, reúne manifestações culturais de todas as regiões do país.

No processo de inscrições deste ano, foram registrados 147 grupos de 24 estados brasileiros, das cinco regiões do país, o maior número da história do evento. Desse total, 70 grupos inscritos são inéditos, o que mostra o interesse crescente pelo festival. O estado do Rio de Janeiro, homenageado desta edição, também se destacou, com 21 grupos cadastrados.

A definição dos participantes passa por um processo de curadoria artística, que selecionou 50 grupos titulares e 15 suplentes. Os critérios consideram autenticidade, diversidade cultural e representatividade regional, pontos que sustentam a identidade do festival ao longo dos anos. A programação completa e a lista oficial dos grupos devem ser divulgadas nas próximas semanas.

"A cada edição, o Fefol reafirma seu compromisso com a cultura popular brasileira. A curadoria coletiva é um processo cuidadoso, porque envolve respeitar a identidade de cada grupo e, ao mesmo tempo, garantir a diversidade que é a marca da festa", afirma Priscila Foresti, secretária de Cultura e Defesa do Folclore.

A programação reunirá apresentações de danças e folguedos folclóricos, palestras, gincana, oficina de brinquedos tradicionais, exposição de artesanato, festival de violeiros, culinária brasileira, desfile e atividades em escolas e nas ruas. Em 2026, a edição celebra o Jubileu de Alecrim. O evento é uma realização da Prefeitura da Estância Turística de Olímpia.