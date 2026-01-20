Festival de Tênis de Mesa começa hoje na programação do Sesc Verão

O Festival de Verão – Tênis de Mesa transformará cada rebatida em diversão e desafio, no Sesc Catanduva, a partir desta terça-feira, 20 de janeiro. Mesas abertas, torneios-relâmpago e oficinas criativas convidam pessoas de todas as idades a viver a velocidade e a estratégia do esporte em clima de festa e convivência. A programação faz parte do projeto Sesc Verão.

As atividades de Tênis de Mesa vão se estender de 20 a 25 de janeiro, sendo de terça a sexta-feira, das 14h às 21h, e aos sábados e domingos, das 13h às 18h. Tudo será centralizado no Ginásio de Esportes, com inscrições no local, 30 minutos antes do início de cada aula.

O destaque da agenda será o chamado Ponto de Virada – Clínica e Bate-Papo com a atleta olímpica e paralímpica Bruna Alexandre, que será no sábado, dia 24, às 14h, no ginásio. Será um encontro imperdível com a estrela paralímpica e campeã mundial, em que ela vai compartilhar sua trajetória de superação, técnicas e a emoção do esporte. Também haverá oficina prática.

GMF RETRÔ

Outra atração do Sesc Verão será a GMF Retrô, que resgatará o charme das academias dos anos 80 com Ginástica Aeróbica. Em clima vibrante e divertido, os participantes vão testar coordenação e ritmo em uma atividade cheia de energia, música e movimento coletivo.

A GMF Retrô será na quarta-feira, dia 21, às 19h, no Quiosque B. Para participar é preciso ter idade mínima de 16 anos e se inscrever no local, 30 minutos antes da atividade.