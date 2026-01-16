Festival de Esgrima e Fut League são atrações do final de semana no Sesc

A programação do Sesc Verão terá como atração deste sábado, dia 17, o Festival de Verão – Esgrima, que oferecerá uma vivência única no esporte olímpico que une estratégia, velocidade e precisão. Aberto a todas as idades, o evento convida o público a experimentar duelos amistosos, desenvolvendo coordenação, foco e agilidade em um ambiente seguro e divertido.

A atividade começa às 14h, no Ginásio de Esportes do Sesc Catanduva. A participação é gratuita, mas é preciso fazer inscrição diretamente no local, com 30 minutos de antecedência

Também no sábado, o grupo Dourado Esgrima realizará vivência com o público, das 10h às 13h, para ensinar um pouco sobre os movimentos rápidos e estratégicos do esporte. A atividade proporcionará diversão, coordenação e uma experiência única de desafio e concentração. Será no Ginásio de Esportes, também de graça, com inscrições no local, 30 minutos antes.

Já no domingo, dia 18, a atração será o Fut League Sesc, campeonato jovem de futebol em ritmo moderno, inspirado na energia da Kings League. Jogos rápidos, regras criativas e clima de festival conectam esporte, cultura urbana e convivência, tornando cada partida uma experiência única.

Para participar, é preciso fazer a inscrição gratuitamente pelo portal Central de Relacionamento Digital Sesc SP ou pelo app Credencial Sesc SP. A competição será conduzida pelos educadores do Sesc, no minicampo, a partir das 10h.