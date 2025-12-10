Festa em Louvor a Santa Luzia mobiliza fieis com tríduo e shows

A tradicional Festa em Louvor a Santa Luzia do bairro Cachoeirinha, em Pirangi, deve atrair fieis de toda a região. A celebração acontece na estrada municipal que liga Pirangi e Palmares Paulista, no Km 10, com programação religiosa e social nos dias 10, 11, 12, 13, 14, 20 e 21 de dezembro. A organização é da Comissão de Festas 2025 e da comunidade de Santa Luzia.

A programação religiosa começa nesta quarta com o tríduo em louvor a Santa Luzia. As missas serão às 19h30, de quarta a sexta, com procissão e missa solene no sábado, Dia de Santa Luzia, às 18h. Já no domingo, 14, haverá a Récita do Terço às 10h30. Depois, no final de semana seguinte será a Celebração da Palavra, no sábado, às 19h, e a Récita do Terço, no domingo, às 10h30.

Já a agenda festiva começa no sábado, dia 13, após a missa, com a dupla Joaquim & Manuel. No domingo, 14, a partir das 11h tem Sabrina Bernardes e Rori Cantor. No sábado seguinte, dia 20, o musical ficará por conta da dupla Eduardo & Marciano, com Rori e Cacique e Pajé no domingo.

O cardápio da festa terá pastel, frango a passarinho, batata curtida, assados diversos e doces. Também haverá leilão de prendas e assados, bingos e sorteio de brindes. A locução ficará por conta de Júlio de Lima e a coordenação geral é do padre Luiz Gustavo Scombatti.