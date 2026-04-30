Festa do Trabalhador reúne servidores para jogos e lazer no Simcat

O Simcat - Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais de Catanduva será responsável pela programação especial em homenagem ao Dia do Trabalhador. A festa será nesta sexta-feira, 1º de maio, no Clube do Simcat, das 8h às 17h, e será marcada por uma série de competições esportivas, como Torneio de Futebol, Torneio de Truco e Torneio de Sinuca.

Direcionado aos funcionários sindicalizados, o evento comemorativo terá música ao vivo com Tote & Boschim, lanchonete com churrasco, porções, salgados e bebidas, e sorteios de brindes. A proposta é que os funcionários sindicalizados passem o feriado com suas famílias no clube.

A data marcará a final do Torneio 1º de Maio de Futebol do Simcat, competição que reuniu seis equipes compostas pelos servidores municipais dos mais diversos setores, com GCM, Smel, Prédio, Pátio/Saúde, Câmara e EMCAa.

Na fase semifinal, a GCM bateu a equipe da Câmara por 5 a 0, enquanto a Smel venceu o Prédio por 7 a 1. Com isso, a disputa do 3º lugar será no feriado nacional, entre Câmara e Prédio, às 8h30, abrindo caminho para a decisão entre GCM e Smel que será logo em seguida.

Os jogos também vão definir o artilheiro da competição e o goleiro menos vazado. Em recontagem feita pela organização, Raul Wicher Garcia, da Smel, lidera com 8 gols marcados, seguido por Daniel Teófilo da Silva, da GCM, com 6.

Já entre os goleiros, Bruno da Silva Rodrigues, da GCM, ainda não tomou gols, enquanto Diego Augusto Prado, da Smel, tem 5 gols sofridos. Após as decisões, haverá etapa de premiação com entrega de troféus e medalhas aos vencedores e às melhores marcas. O mesmo acontecerá nos torneios de truco e sinuca, que terão inscrições no local, com início e fim no mesmo dia.