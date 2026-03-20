Festa do Peão de Barretos abre venda de ingressos somente via internet

A 71ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos iniciou na quinta-feira, 19, a venda geral de ingressos. O evento acontece de 20 a 30 de agosto, com expectativa de grande público ao longo dos 11 dias de programação, que inclui grandes shows musicais, apresentações culturais, competições de rodeio e provas cronometradas, concurso gastronômico, atrações infantis, feira comercial, entre outras atividades que fazem o Parque do Peão funcionar 24 horas por dia.

A comercialização será realizada exclusivamente de forma online, por meio da plataforma Total Acesso, no site oficial: barretos.totalacesso.com. Ao todo, estão disponíveis ingressos para 12 setores: Parque/Rodeio/Show, Camarote Brahma, Camarote Arena Premium, Camarote Open Super Bull Ballantine’s, Área VIP, Pista Gold, Pista Prime, Stage Prime, Pista Prime Backstage, Camarote da Gente, Queima do Alho e Camping.

Em 2026, a Festa do Peão de Barretos chega à sua 71ª edição, consolidando sua tradição ao reunir os principais campeonatos nacionais de rodeio, além do tradicional Barretos International Rodeo. A programação deve contar mais de 100 shows musicais distribuídos em diversos palcos. Tudo acontece no Parque do Peão, complexo com mais de 2 milhões de metros quadrados e infraestrutura completa, que inclui área de camping e ranchos com festas particulares.

O cantor Gusttavo Lima é o embaixador desta edição, função que exerce pela terceira vez, com shows já programados para os dias 22 e 29 de agosto.