Fescc recebe regente Federico Trindade para trabalho com estudantes

O projeto Fescc – Festival de Corais de Catanduva viabilizou a vinda do regente Federico Trindade à cidade para um trabalho intensivo com crianças e jovens da rede pública de ensino que integram o projeto de canto coral realizado no município.

Durante três dias de atividades, Federico atuará em diversas frentes: na Escola Municipal Oliveira Barreto, irá trabalhar com as crianças participantes do projeto Fescc; no Conservatório Santa Cecília (sede dos projetos culturais), com os alunos inscritos para cantar no Fescc 2026 – que acontece em setembro; na escola estadual Antônio Maximiano Rodrigues, o encontro será com os novos adolescentes do novo Coro Juvenil, enquanto no Conservatório ele trabalhará com os adolescentes - Coro de Referência, totalizando mais de 300 cantores beneficiados.

De acordo com a diretora do Fescc, Marcela Milani, a iniciativa reforça o papel do FESCC como um dos principais projetos culturais da cidade e região, promovendo o acesso à música de qualidade e criando oportunidades reais de crescimento para crianças e adolescentes.

“Mais do que aprender a cantar, os jovens vivenciam valores fundamentais para a formação pessoal, como comprometimento, trabalho em equipe e autoconfiança”, destaca. “Além disso, a presença de um profissional com a experiência de Federico Trindade eleva o nível técnico dos grupos e amplia o repertório cultural dos participantes, impactando diretamente no desenvolvimento artístico e humano de cada integrante”, completa.

Para Carolina Milani, também diretora do projeto, ter um profissional do nível de Federico Trindade ligado ao Fescc fortalece significativamente o projeto, pois traz referência internacional, excelência artística e novas perspectivas pedagógicas. “Sua participação eleva o nível das atividades, valoriza o trabalho desenvolvido localmente e conecta os alunos e professores a um cenário mais amplo da música coral, reforçando o FESCC como um espaço de formação, transformação e conexão entre pessoas através da música”, ressalta.

SOBRE O FESCC

O Fescc, além da semana cultural que acontece em setembro, também possui projeto com aulas gratuitas que acontecem o ano todo, proporcionando formação para crianças e adolescentes participantes da cidade de Catanduva e cidades vizinhas.

O festival não é competitivo e não tem por finalidade a premiação, mas sim desenvolver a cultura, incentivar a manutenção de grupos de canto coral brasileiro, colaborar com a formação de novos grupos corais, estimular a prática do canto coral e democratizar o acesso à Cultura.

O Fescc - Festival de Corais de Catanduva - é uma realização do Conservatório Santa Cecília, com patrocínio oficial da Itaipu Transformadores.