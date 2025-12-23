Férias escolares, calor e festas: veja como evitar o desperdício de energia

Está aberta a temporada de confraternizações e muita gente já se preparar para receber em casa os familiares e amigos nas celebrações de Natal e Ano Novo. Nessa movimentação de pessoas, abre e fecha de geladeira, televisores, videogame e outros eletrônicos ligados ao mesmo tempo, uma coisa é certa: o aumento no consumo de energia elétrica.

Por mais que sejam “apenas alguns dias”, a analista de Eficiência Energética da Energisa Sul-Sudeste, Ana Letícia Peres Vinha, explica que não são raros os casos em que a variação de consumo é percebida, principalmente nos períodos de festas, férias escolares e calor intenso.

“O mês de dezembro reúne os fatores preponderantes na alteração da rotina de consumo. Quanto mais pessoas em casa e mais equipamentos ligados, maior vai ser a demanda de energia. Por isso, é importante se adiantar, adotando algumas práticas para não ter um susto com a conta ao final do mês”, alerta.

Entre as dicas, ela destaca o uso eficiente do aparelho de ar condicionado. “Feche as portas e janelas para evitar ao máximo a troca de calor. Além disso, 23°C é uma temperatura de conforto e não forçará o equipamento”, destaca, acrescentando que é indispensável manter a limpeza dos filtros, já que a sujeira impede a circulação do ar e faz o aparelho gastar mais.

Para as famílias que estão com as crianças de férias em casa, a dica é conscientizar os pequenos sobre hábitos que ajudam a economizar. “Estabeleça horários para desligar a TV, computador e videogame. A garotada também tem a prática de abrir e fechar a geladeira toda hora. Então, deixe os produtos que eles mais consomem na parte visível e acessível da geladeira, de forma que ao abrirem a porta, consigam encontrar facilmente o que precisam, evitando que a geladeira fique aberta por muito tempo”.

Nos dias de festas, o desafio é ainda maior, mas mesmo assim é possível economizar: procure reunir todos no mesmo ambiente e não deixe as luzes acesas em cômodos que não tenham pessoas; organize as bebidas nos freezers e geladeiras de forma que fique fácil de pegar, diminuindo o “abre e fecha”. Além disso, não guarde alimentos quentes nos refrigeradores.

Por fim, para quem investiu na decoração luminosa, a dica é não esbanjar: delimite um tempo para deixar as luzes ligadas. O mesmo vale para as lâmpadas e outros eletrônicos que ficam em stand-by. Devem ficar conectados apenas quando estiverem em uso. “São dicas simples, mas que se praticadas periodicamente farão a diferença na sua conta ao final do mês”, conclui.