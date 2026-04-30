Feriadão deve registrar 18 milhões de veículos nas rodovias concedidas

As rodovias concedidas do Estado de São Paulo devem registrar cerca de 18 milhões de veículos entre os dias 30 de abril e 4 de maio, em razão do feriado do Dia do Trabalhador. A expectativa é de aumento no fluxo principalmente nos principais corredores de saída da capital em direção ao interior e ao litoral.

Entre os trechos com maior volume previsto estão sistemas como Anhanguera-Bandeirantes (2,6 milhões), Rodoanel Oeste (1,1 mi) e corredores que dão acesso à Baixada Santista e ao Vale do Paraíba, como o Sistema Anchieta-Imigrantes (597 mil), e as concessões da Novo Litoral (1,3 mi), com destaques para Mogi-Dutra e Mogi-Bertioga.

Para atender à demanda, as concessionárias vão operar com capacidade máxima ao longo de todo o período. O monitoramento será contínuo, com apoio dos centros de controle e integração com o policiamento rodoviário. Na prática, o motorista deve encontrar mais guinchos e ambulâncias em circulação, além de viaturas posicionadas em pontos estratégicos.

As condições de tráfego serão atualizadas em tempo real na página do Centro de Controle Multimodal – CCM - da Artesp (https://ccm.artesp.sp.gov.br/).

Em trechos de maior movimento, especialmente em regiões de serra, poderão ser adotadas operações especiais para melhorar a fluidez, como a inversão de pistas ou liberação de acostamento. No Sistema Anchieta-Imigrantes, por exemplo, a operação é acionada conforme o volume de veículos, priorizando a descida ao litoral na saída do feriado e a subida no retorno.

As praças de pedágio também terão reforço, com possibilidade de abertura de cabines extras e apoio operacional nos horários de pico. Para reduzir impactos no trânsito, obras programadas serão suspensas nos períodos de maior movimento e o transporte de cargas especiais terá restrições.