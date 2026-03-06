Feminicídio: mulher é morta nos predinhos do Residencial Esplanada

Uma mulher de 42 anos foi morta na madrugada desta quinta-feira, 5 de março, nos predinhos do Residencial Esplanada, na região do Gabriel Hernandez, em Catanduva. A Polícia Militar foi acionada por uma testemunha, que relatou que a vítima estava deitada sobre um colchão no piso do seu quarto, apresentando ferimentos na face. Entretanto, ela já não tinha sinais vitais.

Os policiais acionaram a viatura do Samu para confirmação do óbito da vítima e a Polícia Civil, para iniciar a investigação do crime. No local, a equipe foi informada que no imóvel residiam a vítima, a testemunha, o investigado e sua genitora, sendo que a vítima e o indiciado mantinham relação amorosa, vivendo juntos há pouco mais de três meses.

Conforme os relatos, nos últimos dias a relação foi marcada por brigas e agressões por parte do investigado. As testemunhas alegaram, porém, não terem presenciado o momento em que a vítima foi agredida pelo companheiro. Os peritos do Instituto de Criminalística também estiveram no local e o corpo da vítima foi encaminhado ao IML. O suspeito está foragido.