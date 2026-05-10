Feirart confirma 48 expositores e 11 shows na Praça 9 de Julho

A Secretaria Municipal de Cultura divulgou a programação completa da 22ª edição da Feirart – Feira Regional de Artesanato e Artes Plásticas de Catanduva, que tomará conta da Praça 9 de Julho entre os dias 14 e 24 de maio. O evento reunirá artesanato, gastronomia, cultura e música ao vivo todas as noites – com 11 shows de cantores e grupos da cidade e região.

Ao todo, 48 expositores estarão nesta edição, com grande variedade de produtos feitos à mão e peças exclusivas. O público encontrará itens em crochê, biscuit, bordados, mesa posta, toalhas, panos de prato, tapetes artesanais, roupas artesanais da Índia e do Nordeste, bolsas, cintos, carteiras e artigos em couro, além de acessórios, brincos, pulseiras e tornozeleiras.

Outros produtos à venda serão os filtros dos sonhos, artigos religiosos, velas, sabonetes artesanais, perfumes, home spray, body splash, peças em resina e personalizadas em impressão 3D, chaveiros decorativos, bonecas, pelúcias e muito mais.

A praça de alimentação também promete ser um dos grandes atrativos da feira, com opções para todos os gostos. Haverá batata recheada, pastel, chopp, churros, crepe suíço, hambúrguer, sucos naturais, milho verde, açaí, tapioca, cachorro-quente, mini pizza, pizza cone, manga e abacaxi temperados, bolos, pães, doces, comida baiana, cocadas, bombons e doces no potes.

Já a programação musical terá Carlos Torres & Ronaldo no dia 14 (19h), 43duo no dia 15 (19h), Som e Batom no dia 16 (20h), Duda Landim no dia 17 (20h), Neto Landim no dia 18 (19h), Branquin no dia 19 (19h), Pai e Filho no dia 20 (19h), Nossa Vibe no dia 21 (19h), Caio Marques no dia 22 (19h), Rodrigo Silva e Banda no dia 23 (20h) e Vinicius Nobre no dia 24 (20h).

“A feira já se tornou tradição no calendário cultural da cidade, valorizando os artesãos, fortalecendo a economia criativa e oferecendo lazer gratuito à população”, destaca a Cultura.